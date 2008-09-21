Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Maldonado, biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.



Şilili futbolcu, Gençlerbirliği karşısında kendilerini zor bir maçın beklediğini bildiklerini kaydederek, ''İlk yarıda çok fazla pas hatası yaptık. Ancak ilerleyen dakikalarda skor bulunca rahatladık. Maç oynayarak, performansımızı yavaş yavaş arttırarak daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Biz yeni bir takımız. Takımda yeni düzenlemeler var. Hocamız bizi, biz de hocamızı tanımaya çalışacağız. Biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum'' dedi.



Kendisini geçen sezona göre çok daha iyi hissettiğini anlatan Maldonado, Gençlerbirliği maçındaki performansıyla ilgili olarak da öz eleştiri yaparak, ''Bugünkü performansımdan memnun değilim. Çok pas hatası yaptım. İyi bir sezon geçirmek ve uzun yıllar Fenerbahçe'de bulunmak istiyorum. Kendimi bu sezon çok daha motive ve güvenli hissediyorum'' ifadelerini kullandı.



Alex'i de öven Maldonado, ''Alex bizim için çok önemli, takımımızın eli ayağı diyebiliriz. Güçlü olmamız gereken orta saha ve Alex güvenebileceğiniz bir oyuncu. Onun attığı golden sonra rahatladık. Bu bakımdan maçı kazanmamızda Alex'in önemli bir rolü vardı'' dedi.



VOLKAN BABACAN: HEYECANLANDIM



Gençlerbirliği maçında ilk kez ligde takımın kalesini koruyan Volkan Babacan ise heyecanını kendisine duyulan güvenle azalttığını belirterek, ''Kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü iki maçtır iyi netice alamıyorduk. Bugün için iyi hazırlanıp motive olduk. Bundan sonra da seri galibiyetler almak istiyoruz. Tabii ki heyecanlıydım. Başkanıma, hocama, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara bana duydukları güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Bana duyulan güven heyecanımı azalttı'' şeklinde konuştu.



Volkan, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki ilk görevinin top top toplayıcılığı olduğunu dile getirerek, ''Bu kadar taraftarın önünde oynamaya alışık değilim ve heyecanlandım. Ayrıca bu nedenle arkadaşlarıma sesimi duyurmak için bağırdım ve sesim kısıldı'' diye konuştu.



KAZIM: DERSİMİ ALMIŞTIM, PROTESTO ETMEDİM



Fenerbahçeli futbolcu Kazım, Hacettepe Spor maçında oyundan çıkarken hocası Aragones'i protesto etmek gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.



Kazım, o anda sadece birlikte oyundan çıktıkları Gökhan'ı ''Hadi hadi'' diye alkışladığını anlatarak, ''Ben daha önceki olaydan dersimi almıştım, kesinlikle Aragones'i protesto etmek gibi bir niyetim yoktu'' dedi.



Maçta ilk yarıda pozisyon bulamadıklarını dile getiren Kazım, ''Alex devreye girdi, ikinci yarıda, ekstra işler yaptı, onun sayesinde de karşılaşmayı kazandık'' diye konuştu.



EL SAKA: HAKEM KARTLARDA HAKLI, ALEX BÜYÜK OYUNCU



Gençlerbirliği'nden kırmızı kartla oyun dışı kalan El Saka ise kendisine gösterilen iki sarı kartta da hakemin haklı olduğunu belirterek, sarı-lacivertli futbolcu Alex'e övgüde bulunup, ''Alex büyük bir futbolcu. Bugün de takımını kurtardı'' ifadesini kullandı.

