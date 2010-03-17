Biz yasakladık, İngilizler ise sperm arıyor

T24 - Türkiye'de yumurta ve sperm bağışı yasakken yurtdışından da sperm almak yasaklandı. İngiltere'de ise durum çok farklı...



İngilizler, Türkler'in aksine yeterli sayıda sperm bağışı yapılmadığı için zor günler yaşıyor. BBC'ye göre İngiltere'de sperm bağışına bu kadar önem verilmesinin nedeni ise ülkede her altı çiftten birinin çocuk sahibi olmakta zorlanması yatıyor.



Türkiye'de ise bu konuda yapılmış bir araştırma yok. Ancak böyle bir araştırma yapılırsa durumun İngiltere'den çok da farklı çıkmayacağı belirtiliyor.



Tüm bu ihtiyaca rağmen İngiltere'de örneğin 2008 yılında sadece 384 sperm bağışçısı kayıt olmuş.



Sperm bağışçılarının azalmasını nedeni ise İngiltere'de 2005'te yasada yapılan bir değişiklik.



Yasada yapılan düzenlemeyle bu yöntemle doğan çocuklara 18 yaşından sonra biyolojik ebeveylerini arayıp bulma hakkı verildi. Dolayısıyla da isimsiz sperm ve yumurta bağışı yapılması yasaklanmış oldu. Diğer bir deyişle bağış yapan kişi artık kimliğini gizleyemiyor.



BBC'de yer alan habere göre bu durumun üstesinden gelmeye çalışan hükümet bir proje geliştirdi. Buna göre Manchester kentindeki futbol stadyumlarına, kriket ve rugby kulüplerine, spor salonlarına posterler asılacak. Broşürler dağıtılacak.



Bir bakıma stadyumlar gibi spor yapılan yerlerde "sperm avı"na çıkılacak.



Bu tür yerlerin seçilmesinin nedeni ise sağlıklı ve genç erkeklere ulaşmak.







