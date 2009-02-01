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Biz oyuncular saygın olarak görülmüyoruz

Tamer Karadağlı, gösteri dünyasındaki insanların dışarıdan saygın kişiler olarak görülmediğini söyledi.

01 Şubat 2009 02:00

Oyuncu Tamer Karadağlı, gösteri dünyasındaki insanların dışarıdan saygın kişiler olarak görülmediğini söyledi.

Televizyon Gazetesi'nin heberine göre; Kürşat Başar'la programına konuk olan oyuncu Tamer Karadağlı, Türkiye'de şöhret olmanın çok kolay olduğuna değindi.

Gösteri dünyasında bulunan kişilerin dışarıdan farklı algılandığına değinen Karadağlı, "Gösteri dünyası saygınlık üzerine kurulu bir meslek grubu kabul edilmediği için, bizlerin isimleri çok kolay, rahat telaffuz edilip yerler altına atılabiliyor" diye konuştu.

Bunun nedenini "Çünkü dışarıdan bakıldığında saygın olarak görülmüyoruz biz" diyen Tamer Karadağlı, kendilerine duyulan saygınlığın yetenek ve güzellikten sonra ancak üçüncü sırada geldiğini vurguladı.

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