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'Biz organik mankenlerdik, şimdikiler hormonik'

Türkiye'nin ilk mankenlerinden ve sinemanın en kötü kalpli kadınlarından Lale Belkıs estetikli mankenleri eleştirdi.

31 Aralık 2008 02:00

Türkiye'nin ilk mankenlerinden Lale Belkıs estetikli mankenleri eleştirdi.

Türk sinemasının en güzel ama en kötü kalpli kadınlarından biriydi Lale Belkıs.

Bir koltukta onlarca karpuz barındıran Lale Belkıs, mankenlikle başlayan, şarkıcılık, oyunculuk, şairlik, yazarlık ve ressamlıkla başlayan şöhret hayatında her zaman kaliteyi korudu.

Uçankuş'un haberine göre, Türkiye’nin ilk ve en güzel mankenlerinden Lale Belkıs, şimdiki podyum dünyasını da değerlendirirken, “Biz organik mankenlerdik yeniler hormonik manken” dedi. Hayatında hiç estetik yaptırmayan Lale Belkıs bu sözleriyle estetikli mankenlere göndermede bulundu.



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