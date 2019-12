'Biz onu hep aslan gibi görüyoruz'

Kedi Korkusu

Sanatçı Hülya Avşar’ın, Başbakan Erdoğan’ı anlatırken, "Çok uzun zamandır ortaya çıkmamış duyguları var. Bir destek verilse belki hüngür hüngür ağlar. Ürkek bir kedi gibi amatör bir tarafı vardı" sözleri, AKP’de kedi tartışması yarattı. Başbakan’ın yakın çalışma kadrosundan arkadaşları, "Tayyip Bey duygusal bir lider, ama kedi benzetmesi yanlış. Biz onu hep aslan gibi görmeye alıştığımız için bu yorum yabancı geldi" dediler.Hülya Avşar’ın ne kadar psikolojik tahlil yapmaya yeterli ve yetkili olduğunu bilemem. Ama Tayyip Erdoğan’ın insani tarafının öne çıkarılıp ürkek kediye benzetilmesini de uygun karşılamam. Zaten bütün benzetmeler, analizler yanlıştır. İnsani özellikler, zaten insana hastır. Başka bir yaratılmışla benzetmek doğru olmaz. O zaman o benzettiğimiz varlığın başka özelliklerini de aramaya kalkarız. Ancak bir itirafta da bulunmam gerekiyor. Evet, dünya liderlerinde pek az rastlanan insani yön, Tayyip Erdoğan’da her zaman ağır basmıştır. Erdoğan her insanın yapması gerektiği kadar öfkeleniyor ve her insanın yapması gerektiği kadar üzülüyor. Benzetme dışındaki yorumlarının iyi bir gözlem olduğunu da söyleyebilirim.Ben bugüne kadar hiç ürkmüş halini görmedim. Hülya Avşar, orada duygusal ve olumlu bir yorum yapıyor herhalde. Biz Tayyip Bey’i hep bir aslan gibi görmeye alıştığımız için bu yorum bize yabancı geldi. Sayın Başbakan her zaman samimi, net ve ikinci yüzü olmayan bir kişidir. Düşmanının karşısında mert ve dik, dostlarıyla duygusal bir insandır. Ama en önemli kimliği nettir. Dili ne söylüyorsa, gönlü de onu söyler.Hülya Avşar’ın gözüyle bakıp değerlendirmemiz mümkün değil. Onlar biraz daha magazin gözüyle bakıyorlar. Başbakan çok hassas bir kişiliğe sahip. Benim bugüne kadar gördüğüm, en kararlı, en halkıyla bütünleşmiş Başbakan. Kendine, ülkesine ve milletine güveni tam. Buna benzer özellikler rahmetli Özal’da vardı. Ama Özal biraz şalcıydı, nabza göre şerbetçiydi. Sayın Başbakan’ın Özal’dan farkı daha kararlı olması ve olduğu gibi görünmesi.Bazı devlet adamları hem duyarlıdır, hem de kararlıdır. Tarihte örnekleri vardır. Mesela Yavuz Sultan Selim bir mağdur insan gördüğü zaman ağlardı, ama devlet idaresinde çok sert olabilirdi. Sayın Başbakan’ın duyarlılığı da bir zaaf değildir. Cesur insanlar zaten duyarlı olur. Hülya hanımın yaptığı tahlil biraz daha psikolojik. Bu uzman insanın işi. Ben kimse hakkında öyle bir tahlil yapmaya cesaret gösteremem. Biz çok abartılı eleştirilen bir camiayız. Bunun bir duyarlılık geliştirmemesi de mümkün değil.Hülya Avşar, Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlerine açıklık getiren ikinci açıklamasını A.A. Ankara mahreçli haberle duyurdu. Avşar, "Kedi gibi ürkek" sözleriyle ilgili şunları söyledi: "Bütün söylediklerim aslında Başbakan’ın güçlü duruşunu anlatıyor. Zaten bu sözler kişiliği kuvvetli, özgüvenli kişilere söylenebilir. Aksi takdirde yanlış anlaşılır. Emin olduğum tek şey var, Sayın Başbakanım beni anlamış ve üstünde durmamıştır. Bir kısım fikir ayrılığım da olsa merhum Özal’dan sonra gücünü hissettiğim tek Başbakan Sayın Erdoğan’dır. Kedi gibi ürkek sözü insani duyguları kuvvetli okuyucuların anlayacağı bir sözdür."Hayvan bilimcilere göre, kedigillerin gözlerine bakılarak keyif durumları anlaşılabilir. Eğer mercekler büyük ise kedi savunma pozisyonuna geçmiştir. Eğer mercekler çok küçükse, kedi saldırmaya hazırlanmakta demektir. Bilim adamları göre, kediler haraketiyle titreşime geçerler ve bu titreşimleri algılayan hayvan tamamen karanlık bir ortamda bulunsa bile çevresinin görüntüsünü kabaca canlandırabilir ve emin adımlarla hareket eder. Yeni doğmuş yavrularda bile tamamen gelişmiş olması, bu duyu organlarının kedigiller için ne kadar mühim olduğunu gösterir. Kedigillerin müthiş bir duyma kabiliyetine sahiptir. Duyabildikleri frekans 65.000 Hz’e kadar varabilir, bu da insandakinin yaklaşık üç mislidir. Kedigiller iki kulağını birbirinden bağımsız şekilde farklı yönlere doğru hareket ettirebilir. Böylece tamamen karanlık bir ortamda bile, avladığı hayvanın bulunduğu noktayı ayrıntılı bir şekilde belirleyip, isabetli bir sıçrama ile yakalayabilir. Bir kedinin kulaklarını yatırmasından, kendini savunmaya hazırlandığı anlaşılır.Erdoğan, kendisini ’kedi’ şeklinde betimlediği için karikatürist Musa Kart hakkında 5 bin YTL, karikatürü yayınlayan Cumhuriyet Gazetesi aleyhine de 10 bin YTL tutarında manevi tazminat davası açmıştı. Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi de Cumhuriyet Gazetesi, Kart ve sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Sucu’nun 5 bin YTL manevi tazminatı Erdoğan’a ödemesine karar vermişti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, karikatürde Erdoğan’ın kişilik haklarına saldırıda bulunulmadığı sonucuna varmıştı. Daire, bu nedenle tazminat isteminin reddedilmesi gerektiğini belirterek, yerel mahkemenin kararını esastan bozmuştu.