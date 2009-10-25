T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Biz mi uyuşturucu kullan dedik?'

“Geçmişimden kurtulmak istiyorum” diyerek işlerine son verdiği orkestra elemanları Deniz Seki'ye tepki gösterdi.

25 Ekim 2009 03:00

 “Geçmişimden kurtulmak istiyorum” diyerek işlerine son verdiği orkestra elemanları Deniz Seki'ye tepki gösterdi.

Kokain kullanmak ve temin etmek suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Deniz Seki’nin işlerine son verdiği 7 kişilik orkestra elemanları büyük bir şok yaşıyor. Seki’nin tutuklu bulunduğu süre içerisinde, yapılan iş tekliflerini kabul etmediklerini belirten orkestranın şefi Behçet Türkekul konuştu:

* Keşke bu kararını bize cezaevine girmeden söyleseydi. Çünkü biz ’aman Deniz üzülmesin, yıkılmasın’ diye birçok iş teklifini reddetmiştik. Geçen hafta menajeri bizi arayıp ’Geçmişinden tamamen kurtulmak istiyor, bu yüzden sizinle artık çalışmayacak’ deyince şaka yapıyor sandık. Sonra Deniz ’Üzgünüm’ diye mesaj attı.

* Yapılanı hiç etik bulmuyoruz. ’Biz 9 senedir birlikte çalışıyoruz ve artık sıkıldım. Değişikliğe ihtiyacım var’ dese anlardık. Bizim sözleşmemiz de yok. Normal bir iş olsa kimse kimseyi tazminat vermeden bu kadar kolay çıkaramaz.

* 8 ay onu bekledik. Cezaevinde sık sık ziyaretine de gitmiştik, çıktıktan sonra da gittik ’hemen başlayalım’ dedik. Meğer bizi kovma kararı almış. Kararı yüzümüze karşı söyleme cesaretini de bulamadı.

* “Geçmişimden kurtulmak istiyorum” diyerek bizi kovunca sanki biz geçmişte onu uyuşturucuya alıştırmış pozisyonuna düştük. Biz mi ona ’uyuşturucu kullan’ dedik. Halbuki tam tersi. Deniz’i kurtarmaya çalışan bizdik, en çok biz uyardık. Bizim orkestrada hiç kimse hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadı. Bizi çok zor durumda bıraktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24