Biz konuşacağız, Facebook 25 dilde çevirecek

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook, yabancı dil sorununu ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Satın aldığı “Jibbigo” şirketi ile 25 dilde “anlık sesli tercüme” yapmak için çalışmalara başlayan şirket, bu sayede “Messenger” üzerinde iki farklı dili konuşan kullanıcıları arasında çok rahat sohbet imkânı yaratacak.

12 yıl önce kurulan Mobile Technologies’in 2009 yılında kullanıma açtığı Jibbigo, hem online, hem de offline olarak sesli tercüme yapabilen ilk mobil uygulama olarak anılıyor. iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılabilir durumda olan uygulama farklı dilleri sesli olarak tercüme yapabiliyor. Örneğin; İngilizce bilmeyen bir İspanyol Jibbigo kullanıcı internetin olmadığı yerlerde bile anlık sesli çeviri gerçekleştirebiliyor. Ses tanıma teknolojisi sayesinde rakip tercüme uygulamalarına fark atan Jibbigo, özellikle kendi ülkesi dışında bulunan turistler ve sağlık görevlileri tarafından çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Jibbigo şu anda 25 dil arası tercüme yapılabiliyor.

Altyapısını kullanacak

Hürriyet’te yer alan habere göre, hem Facebook, hem de Jibbigo tarafından duyurulan bu gelişme ile birlikte artık sosyal ağ devi tüm dünya ile daha rahat iletişim kurabilmek için çok önemli bir adım atmış oldu. Anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı. Ancak konuyla ilgili Facebook adına açıklama yapan Tom Stocky, Jibbigo satın almasının şirket için uzun vadeli bir yatırım olduğunu söyledi. Paylaşılan bilgilere göre Facebook, Jibbigo’yu bir altyapı olarak kullanarak kendi servislerine uyumlu hale getirecek. Söz konusu altyapının kullanılmasıyla beraber Facebook’taki sohbetleri iki farklı dili konuşan kullanıcıları arasında gerçekleşebilecek. Yapılacak konuşmaların tercümesinin anlık olarak yapılması sosyal ağlardaki kullanıcılar arasındaki etkileşimin daha fazla artmasını sağlayacak.

Kendi uygulaması kullanıma açık

Geçen sene 1 milyar dolarla Instagram’ı satın alan Facebook, fotoğraf paylaşım servisinin gelişmesi konusunda önemli rol oynamıştı. Video özelliğini kullanıcılara sunan Instagram, kayıtlı abonelerini de Facebook ile daha da hızlandırmayı başarmıştı. Öte yandan Jibbigo’nun kendi geliştirdiği uygulama, kullanıcılara sunulmuş durumda. Apple ve Google’ın mobil uygulama mağazalarında bulunan Jibbigo, on milyarlarca dolar piyasa değerine sahip olan Facebook ile hızla gelişmesi bekleniyor.

Google ve Twitter geride kalacak

Sosyal paylaşım sitelerinde sesli tercüme yapabilen özellikler bulunmuyor. Google’ın sosyal paylaşım sitesi Google+, şirketin kendi yazılı tercüme servisini kullanıyor. Twitter ise Microsoft’un yazılı tercüme servisi olan Bing Translate’i kullanıcılarına sunuyor. Bu yüzden Facebook’un anlık olarak sesli tercüme servisini başarıyla kullanıcılarına sunması sosyal paylaşım sitelerinin geleceği açısından önemli bir rol oynamasına neden olacak.