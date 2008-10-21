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Çevre

Biz kirletiyoruz konuklar temizliyor

Dünyada `Barış Gemisi' olarak bilinen `Peace Boat' adlı gemi ile yaptıkları dünya turu çerçevesinde İzmir'e gelen sivil toplum kuruluşunun üyeleri, kentlilerin kirlettiği b&o

21 Ekim 2008 03:00

Dünyada `Barış Gemisi' olarak bilinen `Peace Boat' adlı gemi ile yaptıkları dünya turu çerçevesinde İzmir'e gelen sivil toplum kuruluşunun üyeleri, kentlilerin kirlettiği bölgelerden olan Birinci Kordon'da temizlik yaptı.

Birinci Kordon'da temizliğe çıkan 20 kişilik gruptan bazıları ellerine poşet, bazıları da eldiven geçirerek, sahilde gezen ve spor yapan İzmirliler'in şaşkın bakışları arasında sigara izmariti başta olmak üzere plastik bardak, kağıt ve pet şişe topladı. Bir araya geldiklerinde torbaları birleştirerek büyük iki torba haline getiren temizlik gönüllüleri, topladıklarını çöp konteynerine attı.

İzmir'in çok güzel bir kent olduğuna dikkat çeken gönüllüler, insanların vurdumduymazlığı ve yaşadıkları ortamı bu kadar kolay kirletmelerinin kendilerini çok üzdüğünü, birkaç kişinin de olsa dikkatini çekmeyi istediklerini söyledi.

Japonya'dan başlayan ve 105 gün sürecek gezinin, ziyaret edilen ülkelerin insanları ile birebir iletişim kurmak, gezilen ülkelerde 2-3 günlük tur düzenleyerek paylaşımları artırmak, bölgesel ören yerlerini gösterme amacında da olduğu kaydedildi.

Merkezi Japonya'da bulunan, dünyada aynı amaçla çalışmalar yapan tüm örgütlenmelerle ortak organizasyon yapan Peace Boat ile uluslararası insan hakları, barış, eşitlik ve çevre hakları için mücadele veriliyor. Bazen aylar süren gemi gezileri global eğitim programları düzenlenerek, dünyada politik değişim ve gelişmelere dikkat çekiliyor.

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