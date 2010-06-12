'Biz iktidar olunca inekler de süt vermeye başladı'

T24 - AKP Bursa milletvekili Ali Koyuncu, TBMM’de ilginç açıklamalar yaptı ve "Daha önceki iktidarlar döneminde bir inek bin 707 litre süt verirken, biz iktidara gelince 2 bin 802 litre vermeye başladı" dedi.



AKP Bursa milletvekili Ali Koyuncu, TBMM’de ilginç açıklamalar yaptı ve ‘’ Daha önceki iktidarlar döneminde bir inek bin 707 litre süt verirken, biz iktidara gelince 2 bin 802 litre vermeye başladı’’ dedi.



TBMM’de önceki gece ele alınan Veterinerlik kanun tasarısı görüşülürken kürsüye çıkan, Süt Üreticileri Birliği eski Başkanı Ali Koyuncu ‘’ Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan Başbakan oldu, her şey değişti’’ dedi ve şunları söyledi:



‘’Ak Parti hükûmetinden önce bizim köyde icra arabaları yollarda çarpışırdı. Köylü, çiftçi vatandaşımızı hapishaneye götürmek için, jandarma arabaları gider gelirdi. 2002 seçimleri oldu, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan Başbakan oldu. Hemen çiftçinin 2,7 katrilyon borcunun 1,2 katrilyon lirasını sildik. Ben daha bu hafta köyden geldim. Bizden önce inekler doğumdan doğuma 1.705 litre süt verirken, şimdi 2.802 litre süt veriyor. İnekler bile sütü arttırdı bizle birlikte. Ulusal Süt Kayıt Sistemini kurduk. Bundan sonra tüketici, evine aldığı sütün neredengeldiğini izleyebilecek. ‘’





Mustafa Amca'nın telefonu



Daha sonra kürsüye çıkan MHP Kütahya milletvekili Alim Işık ise Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi Ağaçlı köyünden Mustafa amcanın kendisini telefonla arayıp TV’de seyrettiği, AKP milletvekili Koyuncu’nun sözlerine itiraz ettiğini belirterek şöyle dedi:



‘Mustafa amca diyor ki : AKP İktidarı döneminde elimizdeki inekler Allah’ın rahmetine kavuştu. Bizler de mezarlarımızı kazdırdık, ölmek üzereyiz. Eğer seçimlere kadar onlar bizi bu mezarlara gömmezler ise ilk seçimde biz onları sandığa gömeceğiz. O AKP’li kır saçlı vekil… Yani, beyaz saçlı demek istiyor, Ali Beyi kastediyor. Mazotu 3 kat, gübreyi 3 kat çıkardık, köylüyü geçinemez hâle biz getirdik.’ deseydi çok doğru söylemiş olurdu.”







