'Biz de Galileo’ya böyle yapmıştık'

İtalyan Jeoloji Cemiyeti, YÖK Başkanı Prof. Yusuf Ziya Özcan’a bir mektup göndererek, Prof. Celál Şengör’e layık görülen muamele ile vaktiyle İtalya’da Galileo Galilei veya Giardano Bruno’ya yapılanlar arasında bir fark olmadığını söyledi.



Başkan Prof. Forese Carlo Wezel ve Başkan Yardımcısı Prof. Carlo Doglioni imzasıyla gönderilen mektupta, Prof. Şengör’ün Üniversitesi’nden atılmak istendiğine dair bilgiler alındığı belirtildi ve İtalyan Jeoloji Cemiyeti’nin bu durumdan duyduğu derin üzüntü dile getirildi.



Mektupta, Prof. Şengör’ün hem dünyanın en önemli jeologlarından birisi, hem de Türk kültürünün en dikkat çeken temsilcisi olduğu vurgulandıktan sonra İtalya tarihindeki trajik örnekler dile getirildi. "Dünya dönüyor" dediği için Katolik Kilisesi tarafından Engizisyon’da yargılanıp müebbet hapse mahkum edilen Galileo Galilei ve yine Engizisyon tarafından diri diri yakılan Giordano Bruno’yu hatırlatan mektupta, Mussolini’nin faşist yönetimi süresince de pek çok bilim insanının İtalya’yı terkederek başka ülkelere sığındığı vurgulandı. Mektupta daha sonra bilim insanlarının her türlü özgürlüğe sahip olması gerektiği belirtildi ve Prof. Şengör’e yönelik yaptırımların yeniden düşünülmesi istendi.



Mektupta imzası bulunanlardan İtalyan Jeoloji Cemiyeti Başkan Yardımcısı Prof. Carlo Doglioni, Papa 16. Benedict’i üniversiteye sokmayarak dünya gündemine gelmişti.



Hatırlanacağı gibi, daha önce de Amerikan Bilimler Akademisi başta olmak üzere dünyanın pek çok saygın bilim kuruluşu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof.Özcan’a mektuplar göndererek, Prof. Celál Şengör konusunda duydukları endişeleri ifade etmişti.

