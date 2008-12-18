Yaklaşık üç yıl süren ve geçtiğimiz aylarda tamamlanan "Türkiye'de Romanların Haklarının Geliştirilmesi" projesi kapsamında hazırlanan "Biz Buradayız! Türkiye'de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi" başlıklı kitap yayınlandı. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan kitapta, proje süresince yürütülen saha araştırmasının bulgularının yanı sıra, proje ortaklarının bu süreçte yaşadığı deneyimler, Roman hakları hareketinin gelişimi, Roman kimliği konularına yer veriliyor.



Kitapta sırasıyla şu makaleler yer alıyor:



Türkiye Çingenelerinin Tarihi Hakkında



Etnisite ve Kimlik: Çingenelerin Kökeni



Türkiye'de Roman Hakları ve Hukuki Çerçeve



Eşitsiz Vatandaşlık: Türkiye Çingenelerinin Karşılaştığı Hak İhlalleri



Türkiye'de Roman Hakları Hareketinin Gelişimi



Roman Hakları Hareketinde EDROM Deneyimi



Türkiye'de Romanlar ve Milliyetçilik



Türkiye'deki Çingene Toplumu ve Kimliği Üzerine Bir Yazın Taraması



Türkiye'de Romanlarla ilgili sınırlı sayıdaki yayınlardan biri olan ve konuyla ilgili kişi ve kurumların yararlanacağını umduğumuz kitabı info@hyd.org.tr adresine yazarak edinebilirsiniz.



Helsinki Yurttaşlar Derneği, Avrupa Roman Hakları Merkezi ve Edirne Roman Derneği tarafından yürütülen "Türkiye'de Romanların Haklarının Geliştirilmesi" projesi, Avrupa Komisyonu, Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Temsilciliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı tarafından desteklendi.







