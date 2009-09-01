Eski Ramazanların daha iyi olduğunu söyleyen Seçil Heper: "Şimdi her yer çadır dolu. Çok çirkin! Oruç tutan da gidiyor, tutmayan da! Biz bu kadar aç mıyız?"



Türk Sanat Müziği'nin üç divası; Emel Sayın, Muazzez Abacı ve Seçil Heper, geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs Rocks Hotel'de sahne aldı. Dinleyicilerine müzik ziyafeti çeken üç yıldız; program öncesi gazetecilerle sohbet etti.

'Eski ve yeni Ramazan' konusunda fikirleri sorulan üç divadan en çarpıcı yorumları Seçil Heper yaptı. "Ben eski Ramazanlar'ı daha çok seviyorum" diyen usta yorumcu; sözlerine şöyle devam etti: "Bakıyorum her yerde çadır açmışlar. Biz bu kadar aç mıyız? İnsanlar iftarlarını evlerinde yapsınlar. İftar çadırlarına oruç tutan da gidiyor, tutmayan da... Birçok ilçede çadır olması beni çok rahatsız ediyor. Bence ortada çok çirkin bir görüntü oluşuyor!" Muazzez Abacı ise Seçil Heper'in bu yorumuna karşı çıktığını belirterek, "Ülkemizde çok sayıda aç olduğu için Ramazan'da kurulan çadırlarda aç insanlar oruç açıyor. Bence bu yapılan gayet normal bir hareket" diye konuştu.