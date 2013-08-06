‘Biz ara eleman ülkesiyiz; mucit çıkaramayız’

Memleketi olan Trabzon’un Of ilçesinde Çakıroğlu Vakfı’nca düzenlenen iftar yemeğine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Müslüman bir ülke olduğunu ve “konumu itibariyle” mucitler çıkaramadığını, bunun için gençlerini ara eleman olarak yetiştirmeye odaklanması gerektiğini söyledi.

'Öyle kalem efendisi değil'

Bayraktar, “Bu ülke Müslüman bir ülke. Yüzde 99’u Müslüman. Tarihten gelen bir yapısı var. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya çok zor bir bölge ve Türkiye onun merkezinde bulunuyor. Şimdi Türkiye’nin konumu itibariyle biz icat yapamıyoruz, buluş yapamıyoruz. Tarım ülkesiyiz biz. Ne yapacağız biz” diyen Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ara teknik eleman ülkesiyiz biz. O zaman biz çok daha iyi eğitim almak zorundayız. İnsanlarımızı çok daha iyi yetiştirmek zorundayız. Öyle kalem efendisi değil. Çocuklarımıza, evlatlarımıza sahip çıkacağız. Eğer biz çocuklarımızı iyi yetiştirirsek kalem efendisi değil, ara teknik eleman, üniversiteyi bitiren, teknolojiyi iyi kullanan, bilgisayar bilen ve lisan bilen, dünyadaki bütün bilgileri alıp onları çok iyi kullanan, çok kaliteli gençler olarak yetiştireceğiz.”

'Milliyetçiyiz, o zekâ bizde var'

Türkiye’nin buluşlar yapan fikir insanları yetiştiremeyeceğini savunduğu konuşmasının devamında Trabzonluların milliyetçiliğine vurgu yapan Bayraktar, “Biz bu vatana, bu millete en çok sahip olan bölgenin insanlarıyız. Milliyetçiyiz diyoruz. Esas milliyetçilik ne biliyor musunuz? Vatanı için en çok çalışan, bayrağını en çok seven, en çok üreten, vatanını en çok seven. Yoksa şoven milliyetçiliğin devri geçti. Eğer vatanın bayrağını en yükseğe çıkarabiliyorsak, en çok milliyetçiyiz. O yüzden biz gençlerimizi iyi yetiştireceğiz. O zekâ, o kök bizde var” ifadelerini kullandı.