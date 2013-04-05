Ersoy'dan 'akil' seçilen Gencebay'a: Biz aptallarla konuşmazsın herhalde

Dolmabahçe'de gerçekleşen ''Çözüm Süreci Akil İnsanlar Heyeti İstişare Toplantısı'na katılan Orhan Gencebay, Popstar yarışmasına geç kalınca, 'akil insanlar' tartışması canlı yayına taşınmış oldu. Popstar'ın jüri üyelerinden Orhan Gencebay ile Bülent Ersoy arasında çarpıcı diyaloglar yaşandı.

Programa yetişmek için 'Akil İnsanlar Heyeti İstişare Toplantısı'ndan erken ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen Orhan Gencebay, Bülent Ersoy'dan beklemediği bir tepki aldı.

'Biz de aptallarız herhalde'

Bülent Ersoy, heyetin adının "akiller" olmasından yola çıkarak "Sen biz aptallarla konuşmazsın, akılı seçilmişsin biz de aptallarız heralde..." deyince Popstar'da ilginç bir akil insanlar polemiği yaşandı.

İşte programda gerçekleşen diyaloglar:

Orhan Gencebay: Ben müsade alarak geldim. Milyonlarca sevenimiz bizi bekliyor diye müsadelerini alarak geldim. Onlar devam ediyor. İnşallah her şey çok daha iyi olacak. Hepimiz için, insanlık için, ülkemiz için.

Bülent Ersoy: Ee sen şimdi biz aptallarla konuşmazsın herhalde.

Orhan Gencebay: Estafirullah, ne demek.

Bülent Ersoy: Akıllı seçilmişsiniz bizler de aptallardanız herhalde.

Orhan Gencebay: O anlamda değil kesinlikle.

Bülent Ersoy: Hiç merak bile etmiyorum hangi anlamda olduğunu. Çözecek listeyi de gördüm.

Orhan Gencebay: Ben görmedim, bilmiyorum.

Bülent Ersoy: Ee sen toplantıda olduğun arkadaşlarını tanımıyor musun? Akıllıları...

Orhan Gencebay: 'Türkiye'de sadece 63 tane akil kişi var, başka kimse yok' böyle bir şey söz konusu olamaz. Sadece her konuda seçilen bazı kişiler var. Ben de o kişilerden birisi seçilmişim.

Bülent Ersoy: Allah'tan ki bu işi en önce ben söylemiştim. 'Ölüm yerine çözüm' demiştim bir Popstar'da. Bunun için çok mutluyum. En akıllı benim...