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Yaşam

Biyonik kol kaza yaptı

Biyonik kolun ilk sahibi Christian Kandlbauer trafik kazası geçirdi.

23 Ekim 2010 03:00

 T24 - Zihinle kontrol edilen biyonik kolun ilk sahibi Christian Kandlbauer trafik kazası geçirdi. Kaza sebebinin biyonik kol olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Milliyet'in haberi şöyle:

Durumunun ciddi olduğu belirtilen 22 yaşındaki Kandlbauer, dört yıl önce yüksek voltajlı hattı tamir sırasında 20 bin volta kapılarak her iki kolunu da kaybetmişti.


Kandlbauer'e Otto Bock Healthcare tıbbi teknolojiler şirketi tarafından üretilen ve zihinle kontrol edilebilen biyonik kol takılmıştı. Avrupa'da ilk niteliğindeki olay, büyük  heyecan yaratmıştı. Dünyada biyonik kol ve sağ kolunda normal protez kol ile araç kullanabilen ilk insan olan Kandlbauer'in kaza geçirmesine biyonik ya da protez kolun neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.


Kandlbauer bir kamyon şoförü tarafından bir ağaca çarptıktan sonra enkaza dönen ve alev alan aracının içinde bulundu. Polis aracın durumuna bakıldığında Kandlbauer'in hayatta kalmasının mucize olduğunu söyledi. Kandlbauer halihazırda Avusturya Graz'daki bir hastanede tedavi altında.

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