Biyonik gözle ışığı gördü

İngiltere'de 30 yıldır görmeyen bir hasta, takılan biyonik göz sayesinde artık ışıkları görebiliyor.



Londra'nın Moorfield Göz Hastanesi’nde 7 ay önce deneysel bir ameliyat geçiren 73 yaşındaki Ron isimli İngiliz, Argus II adı verilen biyonik gözü sayesinde yollardaki beyaz çizgileri takip edebildiğini, hatta beyaz, gri ve siyah giysileri bile ayırabildiğini söyledi.



Soyadını açıklamayan görme engelli kişiye takılan biyonik göz, bir güneş gözlüğüne yerleştirilen kamera ve video işlemciyi kullanarak, elde ettiği görüntüyü gözün dışındaki mini alıcıya kablosuz şekilde gönderiyor.



Alıcı bundan sonra veriyi çok ince bir kablo aracılığıyla retinadaki elektrotlara aktarıyor, elektrotlar da uyarıldığında, optik sinirler üzerinde mesajları, uyarılan elektrotlara uygun biçimde ışık ve karanlık nokta modellerini anlayabilen beyne iletiyor.



Amerikan Second Sight firması tarafından geliştirilen biyonik göz sayesinde hastaların, aktarılan görsel modelleri anlamlı görüntüler şeklinde algılayabilmeleri bekleniyor.



Ron adlı görme engelli, "30 yıldır kesinlikle hiçbir şey görmedim, her şey karanlıktı, ama şimdi ışık geliyor. Aniden yine ışığı görebilmek gerçekten harika. Şimdi tek isteğim, açık güzel bir gecede ay görebilmek" diye konuştu.



Second Sight firmasının geliştirdiği biyonik göz, şimdiye dek dünyada 18 hastaya takıldı.



(AA)