Biyonik bacaklı köpek!

Bulldog cinsi köpeğine 10 bin sterlinlik (yaklaşık 23 bin YTL) biyonik bacak taktırdı. 8.5 yaşındaki Bulldog cinsi köpeğin sahibi genellikle bomba saldırısı kurbanı insanlar için kullanılan insan vücuduna uygun organ teknolojisi ile köpeğinin kanserden kaybettiği bacağını biyonik hale getirdi.



Coal isimli köpeğin sahibi Reg Walker, geçen yıl kanserden bacağını kaybeden Coal isimli köpeğinin hastalığın ardından toparlanamadığı ve diğer bacaklarının onu taşımakta zayıf kaldığı için böyle bir çözüme gittiğini söylüyor. Coal'ın tamamen kendi dokusundan geliştirilen biyonik bacak, titanyum sayesinde hareket kolaylığı sağlıyor.



Coal'ın sahibi Reg Walken müzik endüstrisinde koruma görevlisi olarak çalışıyor. Coal'ın kendisiyle birlikte her yere gittiğini, Londra'da gerçekleşen Live 8 konserine giren tek köpek olduğunu ve yine dünyaca ünlü Royal Albert Hall'e girdiğini söylüyor. Biyonik bacağı ile yeniden eski hayatına dönen Coal ise halinden hayli memnun görünüyor.



