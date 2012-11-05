Biyonik bacakla 103. kata çıktı

ABD'de bir kişi, ''düşünce gücüyle hareket ettirdiği biyonik bacağıyla'' gökdelenin 103. katına çıktı.

Sağ bacağını motosiklet kazasında kaybeden 31 yaşındaki yazılım mühendisi Zac Vawter, Chicago kentindeki, Willis Tower binasındaki denemede, diz kaslarından gelen elektriksel dürtülere cevap verecek şekilde tasarlanmış biyonik bacağını kullandı.

Tedavisini üstlenen Chicago Rehabilitasyon Enstitüsü'nün düzenlediği ''SkyRise Chicago'' bağış etkinliği sırasında yapılan gösteride, içinden ''merdivenleri çık'' komutunu geçirdiğinde, biyonik bacağındaki motor, kemer ve zincirlerin, ayak bileği ile dizinin hareketleriyle senkronize olarak hareket etmesini sağlayan Vawter yaklaşık 2 bin 100 basamaklı merdiveni çıkmayı başardı.

Vawter gösteriden sonra yaptığı açıklamada, ''Her şey çok iyi gitti. Protez bacak görevini yerine getirdi, ben de bana düşeni yaptım'' diye konuştu.

Vawter, gösteriye jimnastik salonundaki küçük bir hareketli merdivende çalışarak hazırlandı. Araştırmacılar da biyonik bacağın Vawter'ın düşüncelerine göre hareket etmesini sağlayacak teknik yönler üzerinde aylarca süren çalışmalar yürüttü.

Chicago Rehabilitasyon Enstitüsü'nün yöneticisi Joanne Smith, gösterinin ardından yaptığı açıklamada, merdiven çıkma etkinliğinin kendileri için bir araştırma projesi olduğunu söyledi.

Smith, ''Bacağın olağanüstü şartlar altındaki performansını test ediyorduk. Pek az hasta bacağını gelecekte bu amaç için kullanacak. Bu perspektiften bakıldığında biyonik bacağın performansı ölçülemeyecek kadar iyi'' dedi.

Bilgisayar donanımlı, üzerinde 2 motoru bulunan, yaklaşık 4,5 kilogram ağırlında olan ve düşünce gücüyle hareket ettirilebildiği için ''biyonik'' olarak adlandırılan protez bacaklar birkaç yıldan beri ayaklarını kaybetmiş kişilerin kullanımında bulunuyor.

Vawter'ın gösteride kullandığı biyonik bacak üzerindeki çalışmalarını sürdürerek kumanda mekanizmasını daha iyi hale getirecek olan araştırmacıların, biyonik bacakları piyasaya sürmelerinin ise yıllar alması bekleniyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nın sağladığı 8 milyon dolarlık destekle gerçekleştirilen biyonik bacak geliştirme projesine, Vanderbilt, Rhode Island ve New Brunswick üniversitleriyle Massachusetts Institute of Technology adlı yüksek okulu katılıyor.