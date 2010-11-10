Biyometrik pasaportlar KKTC'de sorun oldu!

T24 - TC vatandaşı statüsündeki KKTC'liler yeni pasaport yönetmeliğinde unutulunca iki bin kişi mağdur oldu. Teknik hata nedeniyle TSK görevlisi bir albay NATO'ya gidemedi.



Türkiye'de haziran ayından itibaren uygulamaya konulan çipli pasaportlarda büyük bir ihmal yaşandı. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





Türk vatandaşı statüsünde yer alan KKTC'liler yeni pasaport yönetmeliğine alınmayınca iki bin kişi mağdur oldu. Yeni pasaport alamayan KKTC'liler adaya giriş çıkış yapamıyor. Bunlar arasında TSK görevlileri ve bürokratlar da var.





İKİ BİN TUTSAK!



AB'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize kolaylığı getirmesi ve sehteciliği önlemek için uygulamaya konulan biyometrik pasaportlar, ilk etapta endişeleri de beraberinde getirmişti. Zira müracaatların tek merkezden yapılacağı, bu durumun da yığılmaya neden olacağı belirtiliyordu. Alınan ek tedbirler zamanla endişeleri azalttı ancak bu kez de KKTC vatandaşları ve vatansızlar (haymatloslar) kötü bir sürprizle karşılaştı. KKTC vatandaşlarının 1999'da yürürlüğe giren 'Türk vatandaşlarının tüm pasaport haklarına sahiplik' maddesinin AB normlarındaki pasaport yönetmeliğine alınmadığı ortaya çıktı.



Yeni pasaportlarını almak için özellikle İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüklerine başvuran KKTC'liler, 'Yönetmeliğe göre size pasaport veremiyoruz' yanıtıyla karşılaştı. Unutkanlık nedeniyle iki bine yakın KKTC vatandaşı mağdur olunca Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de şikayet yağdı. Bunlar arasında bürokratlar ve askerlerin de bulunması dikkat çekti. Çipli pasaport krizine son örnek ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli KKTC'li bir albay oldu. NATO görevi için yurt dışında çıkması gereken albay, pasaport süresini uzatmak istedi. Ancak KKTC'li olan albayın yönetmelik gereği yeni pasaport alamayacağı söylendi. Bunun üzerine albayın pasaport alamadığı ve görevine gidemediği kaydedildi.





İÇİŞLERİ DEVREYE GİRDİ



Şikayetlerin artması üzerine devreye giren İçişleri Bakanlığı, yayımladığı tamimde, yönetmelikten çıkartılan çipsiz (eski) mavi pasaportların kullanılabileceği söylendi. Ancak eski pasaportların basımı da durdulmuştu. Çözüm için İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü çalışmalarını sürdürürken, KKTC konsolosu Devrim Altıok da ihmal olmadığını konunun hızla düzeltileceğini ifade etti.





TEKNİK BİR HATA



Altınok, 'Teknik bir sorun var onun aşılması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde üst düzey toplantılar gerçekleştirilecek. Yeni bir sistem dünyada yavaş yavaş oturan bir sistem. Her geçiş döneminde sıkıntılar olur. Verilerin yüklenmesi zaman alır' diye konuştu.

VATANSIZLAR DA UNUTULDU

Kamuoyunda her hangi bir ülke vatandaşı olmayan ve vatansızlar olarak bilinen Haymatlos'ların da yeni yönetmelikte unutulduğu ortaya çıktı. Türkiye'de iki bin vatansız yaşadığı biliniyor. Yeni yönetmelikte yer almayan vatansızlar için nasıl bir düzenleme yapılacağı merak konusu.