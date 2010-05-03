Biyometrik pasaport için ne yapmamız gerekiyor?

T24 -

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma sonucunda biyometrik özelliklere sahip e-pasaportların 1 Haziran 2010'dan itibaren kullanıma sunulacağı hatırlatılarak, vatandaşların e-pasaport başvurularını Türkiye'de 81 il ve 111 ilçe emniyet müdürlükleri, yurt dışında ise bağlı bulundukları konsolosluklara yapabilecekleri bildirildi.Dışişleri Bakanlığı, e-pasaport uygulaması konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan web sitesinin adresininolduğunu ve sitenin bugünden itibaren hizmete sunulduğunu da açıkladı.Söz konusu site üzerinden iletilecek bilgi taleplerinin mümkün olan en kısa sürede yanıtlanacağı belirtilerek, bu konuda olabilecek bütün soruları yanıtlamak ve ayrıca randevu taleplerini karşılamak amacıyla kurulan e-pasaport çağrı merkezinin de 15 Mayıs 2010'da hizmete gireceği kaydedildi.Vatandaşlar e-pasaport çağrı merkezine (216) 4443020 nolu telefondan ulaşabilecek.E-pasaport başvurusu için 23 Mayıs 2010 tarihinden itibarensitesi üzerinden veya e-pasaport çağrı merkezinden randevu talebinde bulunmak da mümkün olabilecek.