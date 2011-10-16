Biyolojik annesi öldüğünü bilmiyor

T24 - Geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren efsanevi yönetici Steve Jobs'un biyolojik annesine kötü haber henüz verilmemiş.



ABD'de geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Apple'ın kurucusu ve eski CEO'su Steve Jobs, dünya basının gündemi haline gelirken, bu acı haberi hala duymayan tek bir kişi var. O da Jobs'un biyolojik annesi Joanne Simpson.



Daily Mail'in haberine göre Los Angeles'ta bir yaşlı bakım evinde kalan 79 yaşındaki Simpson, henüz öğrenciyken Suriyeli erkek arkadaşı Abdulfattah John Jandali'den hamile kalınca bebeğini bir aileye evlatlık olarak verdi.



O günden sonra da biyolojik oğlunu bir daha hiç görmedi. Steve Jobs ise elbette kendisini evlatlık edinip ana-babalık yapan Clara ve Paul Jobs çiftini ebeveny olarak kabul etti.



Star gazetesinin derlediği habere göre, biyolojik anne Joanne Simpson şu an alzheimer tedavisi görüyor. Ancak doktorların verdiği bilgiye göre, yaşlı kadın hayatına dair birçok şeyi unutmasına rağmen, başarısından ötürü biyolojik oğlunu hiç unutmuyor.



Üzüldüğünde rahatsızlığının kötüye gittiğini söyleyen doktorlar, bu nedenle yaşlı kadına Steve Jobs'un hayatını kaybettiğini açıklanmamış. Jobs'ın biyolojik babası Jandali ise, oğlu ile ölmeden önce birkaç kez mesajlaştıklarını açıklamıştı.

