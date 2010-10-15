T24- Mısır'da uzun ve farklı bıyığıyla pek çok ödülün sahibi olan bir Mısırlı, Bıyıklılar Derneği kurdu.



El Arabiya'nın haberine göre, "Bıyıklı Fethi" lakaplı Fethi Ahmed Mahmud, 1987'den bu yana tasarladığı ancak yıllardır ruhsat almak için uğraştığı derneği, "Bıyıksız erkek, kuyruksuz eşeğe benzer" sloganıyla hayata geçirdi.



En az 20 santimetrelik bıyığı olanların üye kabul edildiği 24 kişiyle kurulan derneğin üye sayısının kısa sürede 200'e çıktığı belirtildi.



Derneğin üyelerinin arasında polis ve ordudan isimler, siyasetçiler, avukat, mühendis, doktor gibi çeşitli meslek sahiplerinin bulunduğu kaydedildi.



Bu arada bazı kadın hakları örgütleri, derneğin kurulmasına tepki gösterdi. Örgütler, Mahmud'u, bıyık gibi bir erkeklik sembolüyle maçoluğu yeniden gündeme getirerek, erkeklerin üstünlüğünü teşvik etmeye çalışmakla suçladı.



Derneğin kurucusu Mahmud, 1985'te Dünyanın En Tuhaf Bıyığı, 1988'de Dünyanın En Geniş Bıyığı, 1989'da Dünyanın En İlginç Bıyığı unvanlarını almıştı. Mahmud'un daha pekçok ulusal ve uluslararası ödülü bulunuyor.



