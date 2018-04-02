Bitlis'ten 100 öğrenci, gezi için İstanbul ve Çanakkale'ye gitti

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından düzenlenen Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından yürütülen \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında Bitlis\'teki çeşitli okullardan 100 öğrenci, gezi için İstanbul ve Çanakkale\'ye gönderildi.

Bitlis Valiliği önündeki uğurlama törenine, Vali İsmail Ustaoğlu ve Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar katıldı. Valilik önüne gelen 100 öğrenci ve 10 personel, burada Vali Ustaoğlu\'nu Türk bayrakları ile karşıladı. Vali Ustaoğlu, öğrencilere \"Kuruluş\'tan Kurtuluş\'a\" gittiklerini söyledi. Kuruluş\'un Bitlis’in Ahlat ilçesi, Kurtuluş\'un ise Çanakkale olduğunu belirten Ustaoğlu şöyle konuştu:

\"Emniyet Müdürlüğü olarak sizlere 5 günlük bir gezi programı düzenlemişler. Özellikle öğrencilik döneminde yapılan geziler, hafızalarımızda ayrı bir yer tutar. Hele İstanbul gibi dünya şehri olan İstanbul’a yapacağınız bu ziyaret orayı yaşamak, oradaki tarihi mekanları görmek, oranın havasını teneffüs etmek ayrı duyguları kendi dünyanızda barındırır. İnşallah 3 gün boyunca dünya şehri İstanbul’un, tarih kitaplarında okuduğumuz şehrimizle ilgili çok güzel intibalar edineceksiniz. Ayrıca Çanakkale’ye yapacağınız 2 günlük gezinin de özellikle Kurtuluş\'un yeri dediğimiz, Kuruluş\'tan Kurtuluş\'a gidiyorsunuz. Kuruluş\'u biz Ahlat olarak görüyoruz. Kurtuluş\'u da Çanakkale olarak görüyoruz. Orada her birisi Türkiye’nin çeşitli yerlerinden yan yana yatan kahramanlarımızın mezarlarını orada ziyaret edeceksiniz. Oranın da sizin dimağınızda bırakacağı çok güzel mesajlar olacak. İnşallah hayırlısıyla kazasız belasız gidip dönersiniz. Yolunuz açık olsun.\"

Vali İsmail Ustaoğlu açıklamalarının ardından geziye katılacak ekiple birlikte Valilik önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra otobüslere binen 110 kişilik ekibin önce Muş’a, oradan da uçakla İstanbul’a hareket edeceği öğrenildi.



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