"Bitlis'teki Ensar Vakfı'na ait evlerde 9 kadına şantajla tecavüz edildi" iddiası!

Karaman’daki Ensar Vakfı’na ait evlerde çocuklara yönelik cinsel istismar skandalının ardından Bitlis'teki Ensar Vakfı’nda da vakıf gönüllüsü din kültürü öğretmenlerinin Ensar Vakfı evlerinde kalan kadınları şantaj ile tecavüz ettiği iddia edildi. Yurt gazetesinden Barış Can'ın haberine göre, tecavüz iddiasına ilişkin AKP'li il yöneticileri ve İl Milli Eğitim Müdürü’nün de adı geçiyor.

Yurt'un haberi şöyle:

İddialara göre; Bitlis’te Ensar Vakfı’nın önemli isimlerinden olan, her ikisi de imamlıktan istifa ederek Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Din Kültürü öğretmeni olarak atanan O.S. ve M.Ö., Ensar Vakfı’na ait çeşitli evlerde kalan 9 kadınla baskı ve şantaj ile zorla birlikte oldu. Baskı nedeniyle bir çok kadın şikâyetçi olmazken, 2 kadın Bitlis Hersan Karakolu'na, 1 kadın da Mustafa Yeter Karakolu’na giderek kendilerine zorla tecavüz edildiğine dair ifade verdi. Her iki tacizci de Ensar Vakfı gönüllüsü adı tecavüz olayına karışan ve 7 yıl imamlık yapan M. Ö, bir süre Bitlis Fatih Ortaokulu’nda Din Kültürü Öğretmenliği yaptı. Halen Tatvan Selahaddin Eyyubi Ortaokulu’nda çalışan M.Ö. Ensar Vakfı'nda yeni atanan memurları ve öğrencileri vakfa yerleştirmekle görevlendirildi. M. Ö, bir süre sonra çeşitli bahaneler üreterek vakıf üzerinden, kadınları kendi kiraladığı evlere aktararak, kadınların ilişki görüntüleri üzerinden şantaj yapmaya ve kadınları kendisi ve başka kişilerle ilişkiye girmekle zorladı. Kadınlara şantaj kuruldu M.Ö’ın mağdur ettiği kadınlar arasında bulunan 25 yaşındaki P. K.’nın anlattıkları skandalı ortaya çıkardı. Bitlis’e Fatih Ortaokulu’na atandıktan sonra M.Ö. ile tanışan P.K., bir süre sonra M. Ö.’ın telkinleri ile Ensar Vakfı’na ait evlerde kalmaya başlıyor. Bu andan itibaren hayatı değişen genç kadın kendisini çok büyük bir şantaj ve tecavüz bataklığının içinde buldu. Bir süre sonra M.Ö’ın kendisinin ilişki anındaki görüntülerini kaydettiğini öğrenen P.K için kâbus dolu günler başladı. Önce M. Ö.’ın şantajları sebebiyle kiraladığı daireye taşınan P.K. sonrasında iddialara göre birçok kişiyle ilişkiye zorlandı. Öte yandan M.Ö.’ın, P.K’yı ve bu şekilde kandırdığı kadınları, Bitlis’in önde gelen pek çok ismiyle cinsel ilişkiye zorladığı iddia ediliyor. AKP Bitlis İl Teşkilatı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ve Bitlis’e ziyarete gelen bürokratların da aralarında bulunduğu çok geniş bir yelpazeden söz ediliyor.

"Tecavüzün üzeri örtülüyor"

Bununla birlikte konu ile ilgili pek çok şikâyet ve ihbar, başta Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Güvenlik birimlerine yapılmış olsa da, bu şikayetlerin tamamı sümenaltı edildi. Hersan Karakolu ve Mustafa Yeter Karakolu'na yapılan ihbarların tamamının imha edildiği iddia ediliyor.