Bitlis'te yola tuzaklanan patlayıcı patlatıldı: 1 şehit

Bitlis'te PKK'nın araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi Karınca Jandarma Karakolu Zihnitepe bölgesinde saat 20:30 sıralarında intikal halinde olan jandarma unsurunda görevli Uzman Çavuş Sefa İzbudak'ın, araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.