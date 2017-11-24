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Bitlis'te yakalanan kaçaklara askerler, yemek dağıttı

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA) - BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapıp, İstanbul'a gitmek üzere araç bekleyen Afganistan ve Pakistan uyruklu 30 kaçak, jandarma ekiplerince yakalandı

24 Kasım 2017 19:35

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA) - BİTLİS\'in Ahlat ilçesinde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapıp, İstanbul\'a gitmek üzere araç bekleyen Afganistan ve Pakistan uyruklu 30 kaçak, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve aralarında çocukların da bulunduğu kaçaklara askerler, sıcak yemek ikram etti. 
Yasa dışı yollarla sınırı geçtikten sonra Van\'dan Bitlis\'in Ahlat ilçesine gelen ve buradan da İstanbul\'a gitmek isteyen Afganistan ve Pakistan uyruklu 30 kaçak, ilçe merkezinde araç beklerken, devriye görevi yapan jandarma ekiplerince fark edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 30 kaçak, gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin yapılması için Erkizan Mahallesi\'nde bulunan kapalı spor salonuna alındı. Bitkin ve aç oldukları gözlenen kaçaklara jandarma ekipleri, sıcak yemek ikram etti. İşlemlerinin ardından kaçakların, il göç idaresine teslim edileceği belirtildi.

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