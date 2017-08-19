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Bitlis'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında 289 olaya müdahale edildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılı içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 289 olaya müdahale etti

19 Ağustos 2017 18:01

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılı içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 289 olaya müdahale etti. Operasyonlarda 123 kilo 255 gram eroin, 51 kilo 90 gram esrar, 10 kilo metamfetamin, 34 gram afyon sakızı, 156 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirirken, 70 kişi ise çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, yıl başından Ağustos ayına kadar olan süreçte uyuşturucu ile mücadele kapsamında 289 olaya müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: 
\"Uyuşturucu madde sağlayan, satan, kullanmaya alıştıran, teşvik eden veya özendiren uyuşturucu şebekelerinin tespit edilerek bertaraf edilmesi maksadıyla, uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2017 yılı başından günümüze kadar toplam 289 olaya müdahale edilmiş, bu olaylarda toplam 347 şahsa adli işlem yapılmış, yakalanan şahıslardan 70’i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 24 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest kalmıştır. Yapılan operasyonlarda ise, 123 kilo 255 gram eroin maddesi, 51 kilo 090 gram esrar maddesi,10 kilo 008 gram Metamfetamin maddesi, 34,21 gram Afyon Sakızı maddesi, 156 adet sentetik uyuşturucu hap, ve 1,16 gram Kokain maddesi ele geçirildi.\"
Kaçakçılık faaliyetleri kapsamında ise 76 olaya müdahale edildiği bu olaylarda 110 kişiye yasal işlem uygulandığı belirtildi. Kaçakçılık operasyonlarında ise, 472 bin 302 paket kaçak sigara, bin 750 adet saat, 258 adet cep telefonu ve 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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