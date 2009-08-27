Bitlis'te Türkiye'nin ilk termal mobese sistemi kuruldu

Bitlis Emniyet Müdürü İbrahim Bıçakçı, Türkiye'de ilk termal Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerası ve programlarının Bitlis'te kullanıldığını söyledi.

1999 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yaptığı dönemde İstanbul'da ilk kez MOBESE uygulamasını başlattığını kaydeden Bıçakçı, bu projenin daha sonra eski İstanbul Emniyet Müdürü Celallettin Cerrah tarafından daha da genişletilerek İstanbul'un her yerinde kurulduğunu ifade etti.

Projenin başarılı olduğunu belirten Bıçakçı, şöyle konuştu:

“26 yıl İstanbul'da görev yaptım. Şahsa ve mala karşı suçlarda büyük artış yaşanıyordu. Şimdi İstanbul'da suç sayısı azalmış durumda. Bu da MOBESE sayesinde oldu. Bitlis'in asayişiyle ilgili bütün faaliyetlerini takip ediyoruz. Kentte yaklaşık 40 kamera mevcut. Bunların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu kameralardan 10'u termal kamera. Isıya ve ışığa duyarlı termal kameralar arazinin açık olduğu alanlara kuruldu. Diğer kameralarımız ise hareketli kameralar.”

Bitlis'in, Türkiye'nin en güvenli illerinden olduğunu kaydeden Bıçakçı, kentin huzur ve güvenlik açısından sağlam bir yer olduğunu tescillemek istediklerini belirtti.

Şu an MOBESE'nin deneme yayınında olduğunu, ufak tefek arızaların deneme yayını süresinde giderileceğini ifade eden Bıçakçı, “Diğer illerdeki insanlar, bu bölgenin güvenli olmadığını söylüyor. Bitlis'te böyle bir şey olmadığını MOBESE'yi kurarak deklare etmek istiyoruz. Yatırım ve kültürel alanda faaliyette bulunmak isteyenlerin kente gelmesini istiyoruz” dedi.

Kamera sayısının ileride artırılabileceğini ifade eden Bıçakçı, kameralarda plaka, hız ve yüz tanıma sistemi olduğunu söyledi.