Bitlis'te toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, miting yasaklandı

Bitlis'te, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma, çadır kurma, oturma eylemi, bildiri dağıtma gibi etkinliklerin 19-21 Eylül tarihlerinde yasaklandığı duyuruldu.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, ‘Anayasa'yla kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri sebebiyle', Bakanlar Kurulu kararınca ülke genelinde 90 gün süreyle OHAL ilan edilmesine karar verildiği anımsatıldı.

Bölgede, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep ve son olarak Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen bombalı eylemlerde asker, polis ve vatandaşların hayatını kaybettiğine yer verilen açıklamada, "İnsanlarda korku ve panik duygusu oluşturarak devlete olan güveni sarsmak amacıyla, illegal örgütlerin özellikle insanların toplu olarak bulunduğu açık hava toplantıları, basın açıklamaları, metro tren istasyonları, otogarlar gibi yerlerde eylem hazırlığı içerisinde oldukları, iltisaklı kurumlardan elde edilen istihbari bilgilerden ve illerimizden gelen yazılardan, çok sayıda aracın çalındığı, eylemlerde kullanılmak üzere çalınan bu araçlara tahrip gücü yüksek bombaların yüklendiği bilgileri elde edilmiştir" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Terör örgütünün planlarının bertaraf edilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 25.10.1983 tarih 2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 3. bölüm 'Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler' başlıklı 11. maddesi (m) bendi, 'Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zaman tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak' hükmü ve 2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 14. maddesinin (c) bendi 'Olağanüstü Halin Uygulanmasında Görev ve Yetki, birden fazla bölge valisinin görev alanına giren illerde veya bütün yurtta ilan edilmesi halinde, koordine ve işbirliği Başbakanlık ile sağlanmak suretiyle, bölge valililerine aittir. Gerekli işlemler onlar tarafından yürütülür.' Bu hükümler gereği, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında, il genelinde yapılacak her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, bildiri dağıtma gibi tüm etkinliklerin, öncesi ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesiyle, 19-21 Eylül tarihlerinde valiliğimiz tarafından yasaklanması hususunda karar alınmıştır."