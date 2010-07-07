-BİTLİS'TE TERÖRİSTLERE AİT MÜHİMMAT BULUNDU TATVAN (A.A) - 07.07.2010 - Bitlis'te, teröristlere ait bir silah deposunda 13 uzun namlulu silah ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Bitlis merkeze bağlı Sarpkaya köyü bölgesindeki Şeyhhabip Dağı kırsalında, güvenlik güçlerince icra edilen operasyonlar sırasında, terör örgütüne ait bir silah deposu bulundu. Silah deposunda, 11 kalaşnikof, 2 G-3 olmak üzere 13 uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 14 adet şarjör ile muhtelif cinste 500 mühimmat ele geçirildi. Bölgede arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.