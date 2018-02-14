Bitlis'te terör operasyonu: 9 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te polisin terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, \"PKK/KCK terör örgütü için milis, iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, terör örgütü üyesi olmak suçlaması ile bugün 9 kişiye yönelik Bitlis ili Merkez, Tatvan, Ahlat, Hizan ve Güroymak ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde; U.S., M.Ç., N.T., M.Z.D., H.İ., A.B, M.E., S.E., S.T. isimli 9 kişi yakalanmıştır. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel kitap, dergi, doküman ele geçirilmiştir\" denildi.