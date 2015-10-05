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Bitlis'te polis lojmanlarına silahlı saldırı

Saldırıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi

05 Ekim 2015 01:46

Bitlis’in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün polis lojmanlarına uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmazken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, iddiaya göre PKK’lılar ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan polis lojmanlarına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Lojmanların arka cephesinden gerçekleşen saldırı sonucu lojmanın duvarları ve emniyet personellerine ait sivil araçlar hasar gördü. Emniyet lojmanlarına yapılan taciz ateşine lojmanda görevli polisler ise anında karşılık verdi. Saldırıyı gerçekleştiren PKK’lılar saldırıdan sonra arka mahallelere kaçarak izlerini kaybettirdi.
 
Öte yandan, Lojman çevresinde güvenlik önlemleri arttırılırken, saldırı yapan PKK’lıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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