Bitlis'te PKK'nın araziye tuzakladığı patlayıcılar imha edildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Sarıkonak köyü kırsal kesiminde PKK\'lı teröristlerin araziye tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcılar bölgede imha edildi.

Bitlis Valiliği, Sarıkonak köyü Gazitepe mevkii kırsalında ele geçirilen patlayıcı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen operasyon kapsamında; Bitlis Merkez ilçesi Sarıkonak köyü Gazitepe mevkiinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından araziye tuzaklanmış olarak yerleştirilen 3 el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilmiştir. Tespit edilen EYP’ler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kontrollü şekilde yerinde imha edilmiştir.\"

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