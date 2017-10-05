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Bitlis’te PKK/KCK ve FETÖ/PDY operasyonu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te polisin PKK/KCK'ya yönelik yaptığı operasyonlarda 10, FETÖ/PDY operasyonlarında ise 28 kişi gözaltına alındı

05 Ekim 2017 22:14

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te polisin PKK/KCK\'ya yönelik yaptığı operasyonlarda 10, FETÖ/PDY operasyonlarında ise 28 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Valiliği,  PKK/KCK ve FETÖ/PDY\'yö yenilk yapılan operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, milis/İşbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, yardım ve yataklık etme suçlamalarıyla 04 Ekim 2017\'de Bitlis Merkez, Tatvan, Hizan, Güroymak ilçelerinde ve İstanbul\'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda N.A, H.K, H.Y, E.T, A.A, İ.İ, D.A, Y.Y, R.K. ve M.B. göz altına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fettullah Gülen’in yazdığı kitapların da aralarında olduğu çok sayıda örgütsel yayın, doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY kapsamında yürütülen çalışmalarda ise \'ByLock\' kundıkları belirlenen 32 şüpheli için aynı gün eş zamanlı operasyon yapldı. Düzenlenen bu operasyonlarda ise 28 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin arandığı belirtildi. 

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