Bitlis'te orduevine saldırı; 20 asker yaralı

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde orduevinin arka kısmında menfeze yerleştirilen bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada ilk belirlemelere göre 20 asker yaralandı. Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Van Gölü sahilinde bulunan Saray Mahallesi'ndeki Tatvan Orduevi'nin arkasındaki menfeze PKK'lılar tarafından yerleştirilen bomba, bugün saat 07.45 sıralarında askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada, ilk belirlemelere göre 20 asker yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla ilçedeki askeri hastane, devlet hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilerken, bombalı tuzakla saldırı yapan PKK'lıların yakalanması için çevrede operasyon başlatıldı.