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Bitlis'te öğretmenler kaza yaptı; 1 ölü, 1 yaralı

Zübeyir DALGA/MUTKİ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Mutki ilçesine kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanan otomobildeki öğretmenlerden Furkan Çakır öldü, Kasım Yaşar ise ağır yaralandı

14 Ocak 2018 02:21

Zübeyir DALGA/MUTKİ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Mutki ilçesine kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanan otomobildeki öğretmenlerden Furkan Çakır öldü, Kasım Yaşar ise ağır yaralandı.
Mutki Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün verdiği seminere katılan öğretmenler Furkan Çakır (27) ve Kasım Yaşar, görev yaptıkları Kayran ve Yuvalıdam köylerine dönmek üzere otomobille yola çıktı. Furkan Çakır yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kayran köyü yakınlarına geldiğinde kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlandı. Kazada, Furkan Çakır öldü, Kasım Yaşar ise yaralandı.
Kasım Yaşar, köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

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