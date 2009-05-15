Bitlis'te minibüs uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Bitlis'in Hizar ilçesinde bir minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada izine gelen 1'i asker 2 kişi yaralandı.



Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Hizan İlçesi Derince Köyü yakınlarında meydana geldi. Hizan'dan Van'ın Bahçesaray İlçesine giden Mehmet Nanto yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, Derince Köyü yakınlarında virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.



Kazada, Bayburt'ta vatani görevini yapan ve Bahçesaray'a izine gelen Yaşar Aykut ile minibüs sürücüsü Mehmet Nanto ağır yaralandı. Köylerdeki vatandaşların yardımı hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. (DHA)







