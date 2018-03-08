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Bitlis'te mayına basan güvelik korucusu şehit oldu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Yukarı Ölek köyü kırsalına düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayına basan güvenlik korucusu Sedat Aktaş, şehit oldu

08 Mart 2018 17:58

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Yukarı Ölek köyü kırsalına düzenlenen operasyonda, PKK\'lı teröristlerin tuzakladığı mayına basan güvenlik korucusu Sedat Aktaş, şehit oldu.
Yukarı Ölek köyü kırsalına operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin yaptığı arazi arama tarama faaliyetleri sırasında, güvenlik korucusu Sedat Aktaş, PKK\'lı teröristlerce döşenen mayına bastı. Aktaş, olay yerinde şehit oldu. Bölgeden alınan şehit korucunun cenazesi, Bitlis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit korucu Aktaş için İl Jandarma Komutanlığı önünde bugün tören düzenleneceği belirtildi.

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