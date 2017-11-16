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Bitlis'te kazada ölen polis memuru Aydın'da toprağa verildi

Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), (DHA)- BİTLİS'teki trafik kazasında yaşamını yitiren, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof

16 Kasım 2017 22:27

Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), (DHA)- BİTLİS\'teki trafik kazasında yaşamını yitiren, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Erdal Yardım\'ın koruma polisi 27 yaşındaki Hikmet Kaan Yıldırım, memleketi Aydın\'ın Karacasu ilçesinde, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Özel Harekat Polisi Hikmet Kaan Yıldırım\'ın kullandığı 34 BJ 3364 plakalı otomobil, geçen 14 Kasım\'da, Bitlis-Tatvan Karayolu\'nda karşı yönden gelen Mehmet Salih Yaman yönetimindeki 12 AS 555 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada polis memuru Hikmet Kaan Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araç sürücüsü Mehmet Salih Yaman ise yaralandı. Yaşamını yitiren 2 yıllık polis memuru Yıldırım\'ın cenazesi, bugün memleketi Aydın\'ın Karacasu ilçesinin kırsal Çamköy Mahallesi\'ne getirildi. Bekar olan Yıldırım\'ın cenazesi son kez baba ocağının önünden geçirilirken, gözyaşları sel oldu. Yıldırım için ikindide Çamköy Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Yıldırım\'ın yakınları, polis arkadaşları ve köylüler katıldı. Kılınan namazın ardından Yıldırım\'ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Çamköy Mezarlığı\'na götürülüp, toprağa verildi.

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