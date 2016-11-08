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Yaşam

Bitlis'te kaza 2 ölü, 13 yaralı

Mutki İlçesi’nde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlandı

08 Kasım 2016 23:39

Bitlis'in Mutki İlçesi’nde kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Mutki İlçesi Meydan ve Gümüşkanat köyleri yol ayrımında meydana geldi. Kemal Bağdagül yönetimindeki 13 J 0077 plakalı köy minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, 26 yaşındaki Saddam Ocak ve 5 yaşındaki Bünyamin Aslanarğun hayatını kaybederken, sürücü Bağdagül ile Sabri Beysüle, Nurullah Ocak, Abdulmecit Tekbaş, Mesut Yeşilırmak, Ecvet, Hasan ve Ercan Bağdagül, Hakan Başaran, Abdulmenaf Arslanarğun, Ecevit Kaymak ile kimliği belirlenemeyen iki kişi yaralandı. 

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezi ile Mutki ve Tatvanilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

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