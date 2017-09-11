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Bitlis'te kamyondan 19 bin paket kaçak sigara çıktı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te polisin bir kamyonda yaptığı aramada 19 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

11 Eylül 2017 17:47

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te polisin bir kamyonda yaptığı aramada 19 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. 
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis-Tatvan yolu kavşağı üzerinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurararak arama yaptı. Aramada aracın çeşitli yerlerindeki zulalarda yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen çeşitli markalarda 19 bin 260 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.G. ve H.A., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, soruşturma sürüyor. 

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