T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitlis'te hasar tespiti yapılıyor BİTLİS (A.A)

24 Ekim 2011 20:02

-Bitlis'te hasar tespiti yapılıyor BİTLİS (A.A) - 24.10.2011 - Van'da meydana gelen depremden etkilenen Bitlis'te hasar tespit çalışmalarına başlandı. Bitlis Valiliği, dün yaşanan deprem sonrası oluşturulan 12 ekiple Bitlis merkez ve ilçelerinde hasar tespiti çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, özellikle Adilcevaz ilçesinde sıkıntılı olan köyler bulunduğu belirtilerek, ''Fakat il merkezi ve ilçelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ayrıca gelen talepler değerlendiriliyor. Şu ana kadar yapılan tespit çalışmalarında net bir sonuç yok. Çalışmaların tamamlanmasıyla net sonuçlar ortaya çıkacak'' denildi. Bu arada, oluşan çatlaklar nedeniyle evlere girmeye korkan vatandaşlar, yetkililerin bir an önce hasar tespit çalışmalarını tamamlamasını bekliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24