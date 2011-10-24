-Bitlis'te hasar tespiti yapılıyor BİTLİS (A.A) - 24.10.2011 - Van'da meydana gelen depremden etkilenen Bitlis'te hasar tespit çalışmalarına başlandı. Bitlis Valiliği, dün yaşanan deprem sonrası oluşturulan 12 ekiple Bitlis merkez ve ilçelerinde hasar tespiti çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, özellikle Adilcevaz ilçesinde sıkıntılı olan köyler bulunduğu belirtilerek, ''Fakat il merkezi ve ilçelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ayrıca gelen talepler değerlendiriliyor. Şu ana kadar yapılan tespit çalışmalarında net bir sonuç yok. Çalışmaların tamamlanmasıyla net sonuçlar ortaya çıkacak'' denildi. Bu arada, oluşan çatlaklar nedeniyle evlere girmeye korkan vatandaşlar, yetkililerin bir an önce hasar tespit çalışmalarını tamamlamasını bekliyor.