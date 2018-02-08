Bitlis'te el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK tarafından kullanılan 3 sığınak ile baraka tespit edildi. Sığınaklarda ise el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan kablo ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis merkeze bağlı Onak Ormanları bölgesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlar kapsamında yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK\'nın kullandığı 3 sığınak, baraka ve 9 avcı boyu çukuru tespit edildi. Sığınaklarda 1 el yapımı patlayıcı, 350 metrelik kablo ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı, uzman ekipler tarafından kontrollü imha edildi.



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