Bitlis'te eğitime kar tatili (2)

VAN\'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Van, Bitlis ve Hakkari\'de, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis merkez ile Van\'ın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Van\'da 593 ve Bitlis\'te 158 yerleşim yeri ile Hakkari\'de 39 köyün ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede açık ve güneşli hava etkili olurken, dün akşam saatlerinden itibaren havanın soğumasıyla birlikte kar yağışı başladı. Van\'da, şiddetli rüzgarın ardındın dün akşam etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının merkezde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreyi bulduğu Van ile çevresinde, 298 mahalle ve 295 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Bahçesaray ve Saray ilçelerinde, eğitime 1 gün ara verildi.

Bitlis\'te de dünden beri yağan ve gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu Bitlis\'te, 158 köy yolu ulaşıma kapandı. Bitlis merkez ile merkeze bağlı köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi. Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin de 1 gün süreyle idari izinli olduklarını duyurdu. Hakkari\'de de 22 köy ile 17 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Van, Bitlis ve Hakkari\'de, kapalı köy yollarının açılması için yoğun çalışma başlatıldı. Kar yağışının durmasının ardından Van ve çevresinde Van Büyükşehir Belediyesi ile kara yolları ekipleri, Bitlis ve Hakkari\'de ise belediyeye ve İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.



Behçet DALMAZ- Özcan ÇİRİŞ/VAN, BİTLİS, (DHA)



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