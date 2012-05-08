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Bitlis'te çatışma: 5 PKK'lı öldü

Tatvan ilçesinin Yediören Köyü kırsalında arama tarama faaliyeti yapan güvelik güçleri ile bir grup PKK'lı arasında çatışma çıktı

08 Mayıs 2012 15:23

Bitlis'in Tatvan İlçesi Yediören Köyü kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 2'si kadın 5 PKK'lı ölü ele geçirildi.

Bitlis Valiliği güvenlik güçlerinin PKK ’ya yönelik yürüttüğü operasyonla ilgili bugün yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, dün Bitlis’in Tatvan ilçesi Yediören Köyü kırsalında arama tarama faaliyeti yapan güvelik güçleri, bir grup PKK ’lı ile karşılaştı. “Teslim ol” çağrısına PKK'lının ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, 2’si kadın 5 PKK ’lı ölü ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

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