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Bitlis'te aralarında husumet bulunan iki aile barıştı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Tatvan İlçesi'nde 19 Aralık 2017'de 6 kişinin yaralanmasının ardından 2 aile arasında başlayan husumet, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun da katıldığı törenle barışla sonuçlandı

29 Ocak 2018 21:09

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Tatvan İlçesi\'nde 19 Aralık 2017\'de 6 kişinin yaralanmasının ardından 2 aile arasında başlayan husumet, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu\'nun da katıldığı törenle barışla sonuçlandı. 
Dinç ve Karaca ailelerinin barış törenine, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, bazı Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve taraflar katıldı. Bir otelin salonunda gerçekleştirilen tören Kuran’ı kerim okunması ile başladı. Törende konuşan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis’te göreve geldikten sonra 2’nci kez bir barış törenine katıldığını söyledi. Birliğe kardeşliğe en çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemden geçildiğini belirten Vali Ustaoğlu şöyle konuştu:
\"Maalesef bölgemizin böyle bir gerçeği var. Göreve başladığım günden beri 2. barıştırma törenine katılıyorum. Gönül isterdi böyle husumetler olmasın. Birliğe kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemden geçiyoruz. Yedi düvele karşı tabiri caizse kurtuluş savaşı veriyoruz. Bu vesile ile Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Kavga en kolay iş. Önemli olan barışı, huzuru tesis etmek. Herkesin elini taşın altına koyarak birliğe kardeşliğe huzura katkı sağlaması lazım. Aracılık yapanlara da teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin.\"
Tören, Kuran’ı Kerim altından geçen tarafların kucaklaşması ve İl Müftüsü Faysal Geylani’nin dua etmesi ile sona erdi.

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