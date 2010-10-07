-BİTLİS'TE AİLE KAVGASI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI BİTLİS (A.A) - 10.07.2010 - Bitlis'e, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten göçebe olarak gelen iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Bitlis'in Rahva mevkisine yaz aylarında kalmak için gelen Şanlıurfa ve Gaziantepli göçebe iki aile arasında çıkan kavgada, Mehmet Polat hayatını kaybederken, Paşa, Ali, İlyas Polat, Berrak ve Güler Gezer ile Abdullah Çakmak yaralandı. Yaralılar, Bitlis ve Tatvan Devlet Hastaneleri'nde tedavi altına alındı. Kavgada ağır yaralanan Paşa Polat'a, ilk müdahale Bitlis Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Polat daha sonra askeri helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.