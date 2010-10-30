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BİTLİS'TE 90 KİLO PATLAYICI BULUNDU ANKARA (A.A)

30 Ekim 2010 21:11

-BİTLİS'TE 90 KİLO PATLAYICI BULUNDU ANKARA (A.A) - 30.10.2010 - Bitlis'te teröristlere ait 90 kilogram patlayıcı bulunduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yeralan duyuruya göre, Bitlis'in Merkez ilçesi Döşkaya köyü bölgesinde, güvenlik güçlerince dün yapılan faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca amonyum ve potasyum nitrat kullanılarak hazırlanmış ve Bitlis - Siirt karayoluna 750 metre mesafede toprağa gömülerek gizlenmiş, 90 kilogramlık patlayıcı madde ele geçirildi. Bulunan patlayıcı maddenin imha edildiği belirtildi.

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