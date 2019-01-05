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Bitlis'te 61 kilo esrar ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 61 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi

05 Ocak 2019 16:08

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 61 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı ortak çalışmanın ardından dün Bitlis il merkezinde bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 61 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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