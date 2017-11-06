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Bitlis'te 1 PKK'lı terörist öldürüldü

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkeze bağlı Yeşilsırt köyü kırsalında yürütülen 'Şehit GK Çetin Karabulut-57 Operasyonu' kapsamında sağlanan sıcak temasta 1 PKK'lı terörist silahı ile birlikte ölü ele geçirildi

06 Kasım 2017 12:44

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkeze bağlı Yeşilsırt köyü kırsalında yürütülen \'Şehit GK Çetin Karabulut-57 Operasyonu\' kapsamında sağlanan sıcak temasta 1 PKK\'lı terörist silahı ile birlikte ölü ele geçirildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı\'nca yürütülen \'Şehit GK Çetin Karabulut-57 Operasyonu\' kapsamında 5 Kasım\'da saat 00.15 sıralarında Yeşilsırt köyü kırsalında bulunan Marse Tepe Kuzeybatı istikametinde Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri PKK\'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 1 PKK\'lı terörist ölü ele geçirilirken üzerinde ise 1 M-16 dürbünlü piyade tüfeği, bu silaha ait 110 mermi, 5 şarjör, 1 kütüklük, 2 savunma tipi el bombası ve 1 el telsizi ele geçirildi.

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